Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Haftbefehl, Drogen, Diebesgut - Bundespolizei verhaftet Intensivtäter

Stralsund (ots)

Gestern Abend (18.05.2026) verhafteten Bundespolizisten einen 42-jährigen Deutschen auf dem Hauptbahnhof in Stralsund.

Beim Abgleich seiner Personalien im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle wurde bekannt, dass das Amtsgerichts Limburg a. d. Lahn einen Strafvollstreckungshaftbefehl im März dieses Jahres erlassen hat. Hiernach wurde der Mann 2025 wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe oder 45 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Weiterhin führte der Mann einen E-Scooter der Marke Segway mit sich. Wie die Überprüfung ergab war das Fahrzeug in Limburg gestohlen worden. Darüber hinaus fanden die Beamten im Rahmen der Kontrolle Betäubungsmittel (3,9 Gramm Amphetamin), welche ebenso beschlagnahmt wurden.

Seit 2005 war der aus Bayern stammende Mann bereits mehrfach wegen Diebstahl und Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Da der Verurteilte die geforderte Geldsumme von insgesamt 2.878 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er noch in der Nacht in eine Justizvollzuganstalt verbracht.

Außerdem wird er sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl verantworten müssen.

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