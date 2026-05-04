Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Lokomotive kollidiert mit Einkaufwagen

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Neubrandenburg (ots)

Am späten Sonntagabend (03.05.2026) ereignete sich auf der Bahnstrecke von Sponholz nach Neubrandenburg ein Bahnbetriebsunfall. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 23:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Stralsund von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über die Kollision einer Lokomotive mit einem Einkaufwagen informiert. Die Bahnstrecke wurde daraufhin für den Zugverkehr gesperrt. Der Vorfall ereignete sich bereits um 22:35 Uhr in Neubrandenburg, nahe des Bahnkilometers 203 am Bahnübergang Kruseshofer Straße.

Laut Aussage des Triebfahrzeugführers konnte er die Lokomotive, welche mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h unterwegs gewesen ist, trotz Gefahrenbremsung nicht vor dem Hindernis zum Halten bringen. Der Einkaufswagen wurde völlig zerstört, an der Lokomotive entstanden nur leichte Schäden. Das Triebfahrzeug konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme um 00:00 Uhr weiter fortsetzen.

Aufgrund der nächtlichen Zeit kam es während der einstündigen Streckensperrung zu keinen Zugausfällen oder Verspätungen.

Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Vorfall oder möglichen Verursachern machen kann, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail (bpoli.stralsund@polizei.bund.de) zu melden. Ferner nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

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