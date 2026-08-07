Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Mutmaßliche Ladendiebe entwenden 57 kosmetische Artikel aus Drogeriemarkt - Bundespolizei ermittelt

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg sollen zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren am 06.08.2026 gegen 19:45 Uhr 57 kosmetische Erzeugnisse im Gesamtwert von knapp 550 Euro aus einer Drogeriefiliale im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben.

Einer der Männer soll einen mitgeführten Koffer geöffnet und die Ware hineingelegt haben. Der andere Mann habe währenddessen die Tat abgesichert. Ohne die Waren zu bezahlen, sollen die algerischen Staatsangehörigen anschließend den Kassenbereich passiert haben. Ein Ladendetektiv habe die Tat beobachtet, die Männer angehalten und die Bundespolizei angefordert.

Bei der Durchsuchung des Koffers konnte die Ware aufgefunden und vollständig an die Mitarbeiter des Drogeriemarktes übergeben werden.

Zur Feststellung ihrer Identität wurden die Männer dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

Hinweis: Videoaufnahmen aus dem Geschäft können im laufenden Strafverfahren nicht zur Verfügung gestellt werden.

RH

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