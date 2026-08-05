Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Aggressiver Mann mit 2,62 Promille muss in Gewahrsam genommen werden

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg meldete sich am 04.08.2026 gegen 11:50 Uhr ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beim Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg. Er teilte mit, dass sich eine aggressive männliche Person auf der Personenüberführung im Bahnhof Harburg befinde. Einsatzkräfte der Bundespolizei verlegten umgehend zu dem 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, wurde er kontrolliert. Dabei wurden in der Hosentasche des Mannes sieben Modeschmuckringe aufgefunden, an denen sich teilweise noch die Größenbeschriftungen befanden. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurden die Ringe sichergestellt. Zur weiteren Bearbeitung wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg zugeführt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen hatte sich der 40-Jährige immer noch nicht beruhigt, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er gegen 17:30 Uhr entlassen.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls der Ringe eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

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