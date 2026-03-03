Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am frühen Dienstagmorgen (03.03.2026, gegen 04:43 Uhr) eine Fensterscheibe eines in der Kanalstraße abgestellten Kleintransporters ein. Entwendet wurden verschiedene Baumaschinen. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

