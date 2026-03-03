Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kellerabteile - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 01.03. auf den 02.03.2026 in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Sebastian-Bach-Straße (Ecke Kurfürstenstraße) ein und entwendeten Werkzeug und Felgen. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

- Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei. - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf. - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegen-stand an. - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen wer-den kann. - Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum. - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell