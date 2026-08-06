Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenkontrolle im Bahnhof Hamburg-Harburg: Mann führt Teleskopschlagstock mit sich

Hamburg (ots)

Am 5. August 2026 führte eine Streife der Bundespolizei gegen 22:50 Uhr im Bahnhof Hamburg-Harburg auf dem S-Bahnsteig eine Personenkontrolle gemäß der Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover zum Mitführverbot von unter anderem Messern und Waffen bei einem 36-jährigen Mann durch. Dieser gab an, einen Teleskopschlagstock bei sich zu tragen.

Im Rahmen der Durchsuchung wurde der Schlagstock in seiner Bauchtasche aufgefunden und sichergestellt. Der deutsche Staatsangehörige gab an, den Gegenstand zur Verteidigung gegen andere Menschen mit sich zu führen.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anschließend wurde er vor Ort entlassen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Waffen bieten trügerische Sicherheit! Sie können die eigene Risikobereitschaft erhöhen

- Waffen führen dazu, andere Verhaltensmöglichkeiten zu vernachlässigen

- Waffen können abgenommen und gegen den Träger verwendet werden

- Waffen führen zur Gewalteskalation

- Waffen erschweren Helfern und der Polizei zu erkennen, wer Täter und wer Opfer ist

Weitere Informationen zum Thema Gewalt unterwegs finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gewalt/gewalt-unterwegs/

Die aktuelle Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover zum Mitführverbot von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6323319

RH

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