Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann mit Anscheinswaffe festgenommen

Berlin - Mitte (ots)

Mittwochabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der augenscheinlich eine Waffe in der Öffentlichkeit mitführte.

Gegen 17:45 Uhr informierte eine Bundespolizistin die Einsatzleitstelle über einen Mann, der in seinem leicht geöffneten Rucksack eine Schusswaffe bei sich trug. Die Beamtin befand sich zu der Zeit privat am Bahnhof Tiergarten.

Als er die S-Bahn in Richtung Westen betrat, begaben sich bereits alarmierte Einsatzkräfte zum Bahnhof Zoologischer Garten und stellten den Mann nach der Einfahrt des Zuges.

Die Streife nahm den Alkoholisierten vorläufig fest und mit zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung des 36-jährigen Litauers stellten die Beamtinnen und Beamten eine Anscheinswaffe sowie zwei griffbereite Messer in seinem Rucksack fest. Die Gegenstände stellten die Einsatzkräfte als Beweismittel sicher. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,54 Promille.

Die Bundespolizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen die Waffen- und Messerverbotszone des Landes Berlin gegen den Polizeibekannten ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den 36-Jährigen auf freien Fuß.

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