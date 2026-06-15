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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Sieben Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

In der Nacht zu Samstag nahm die Bundespolizei sieben Graffiti-Sprayer vorläufig fest, welche zuvor eine Schallschutzwand im Bereich des Bahnhofes Köpenick besprüht hatten.

Gegen 00:50 Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zehn Personen im Gleisbereich fest, die eine Schallschutzwand am Bahnhof Köpenick auf einer Gesamtfläche von rund 130 Quadratmetern besprühten. Den Beamtinnen und Beamten gelang es zusammen mit weiteren uniformierten Kräften, sieben Personen nach kurzer Flucht zu stoppen und vorläufig festzunehmen.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte während der Maßnahmen.

Die Bundespolizei stellte diverse Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die sieben bereits polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren sowie deren bis dato unbekannte Komplizen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte alle Personen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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