BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Mitte (ots) - Dienstagnachmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese eine Reisende sexuell genötigt und im Anschluss ihren Rucksack entwendet haben sollen. Gegen 16:30 Uhr erschien eine 23-Jährige im Bundespolizeirevier am Berliner Hauptbahnhof, um den Diebstahl ihres Rucksacks anzuzeigen. Sie gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass ein Mann sie kurz zuvor auf dem Vorplatz an ...

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