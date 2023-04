Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bahnsicherheitsmitarbeiter angegriffen und verletzt

Berlin-Pankow (ots)

Unbekannte Männer griffen am Samstagabend einen Sicherheitsmitarbeiter der DB AG an und verletzten ihn.

Gegen 19 Uhr sprach der 59-jährige Deutsche eine fünfköpfige Personengruppe in der Ringbahn zwischen Greifswalder Straße und Schönhauser Allee an, nachdem Fahrgäste sich über deren laute Musik beschwert hatten. Die Männer griffen den Sicherheitsmitarbeiter daraufhin unvermittelt an und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Der 59-Jährige erlitt mehrere Frakturen an der Hand.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell