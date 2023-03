Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei beendet körperliche Auseinandersetzung - ein Tatverdächtiger per Haftbefehl gesucht

Berlin-Mitte (ots)

Dienstagvormittag nahmen Bundespolizisten einen Mann im Berliner Hauptbahnhof vorläufig fest, der zuvor einen 23-Jährigen körperlich angegriffen hatte. Gegen den 23-Jährigen bestand ein offener Haftbefehl.

Gegen 09:30 Uhr stritten sich die beiden polnischen Staatsangehörigen im Berliner Hauptbahnhof. Der Streit eskalierte, als der 51-Jährige dem 23-Jährigen Tierabwehrspray ins Gesicht sprühte und ihn anschließend angriff. Der 23-Jährige wehrte sich und brachte den Angreifer zu Boden. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei beendeten die Auseinandersetzung. Die Überprüfung der Personalien der beiden Männer ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin gegen den 23-Jährigen wegen Diebstahls. Zudem fanden die Einsatzkräfte betäubungsmittelsuspekte Substanzen bei ihm auf und stellten diese sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 51-Jährigen ein. Der bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannte kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Gegen den 23-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.650 Euro nicht aufbringen konnte, übergaben die Beamten ihn an die Berliner Polizei zur Überstellung in die Justizvollzugsanstalt zum Antritt seiner 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Er ist ebenfalls wegen Gewaltdelikten polizeibekannt.

