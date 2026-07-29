Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Ludwigshafen

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Dienstagabend, den 28. Juli 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Mann im Hauptbahnhof Ludwigshafen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den 31-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Körperverletzung vorlag.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Da er die offene Geldstrafe von 2.215 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung der 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Frankenthal überstellt.

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