Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall in Bendorf mit zwei flüchtigen Personen

Bendorf/Rhein (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, kam es am frühen Morgen zu einem Verkehrsunfall in der Ringstraße in Bendorf. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Holzzaun und gegen eine Mauer, auf der er anschließend unmittelbar vor einer Hauswand zum Stehen kam. Zwei vermutlich männliche Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bendorfer Innenstadt. An dem Pkw entstand augenscheinlich Totalschaden; der Schaden an Zaun und Mauer dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich befinden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

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