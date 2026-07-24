Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Regionalbahn kollidiert mit Fahrzeug am Bahnübergang bei Katzweiler

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Katzweiler (ots)

Der Fahrer eines PKW passierte bei Katzweiler einen unbeschrankten Bahnübergang und ignorierte die Rotlichtanzeige. Die herannahende RB 66 touchierte die Fahrzeugfront, welche stark beschädigt wurde. Sehr viel Glück hatten der 63-jährige Autofahrer, die Triebfahrzeugführerin sowie die 18 Fahrgäste, die durch den Unfall nicht verletzt wurden. Die Strecke war am 23. Juli 2026 zwischen dem Haltepunkt Lampertsmühle Otterbach bis Olsbrücken von 11:10 Uhr bis 13:19 Uhr gesperrt. Vor Ort eingesetzt waren eine Streife sowie der Ermittlungsdienst der Bundespolizei, ein Rettungswagen sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Otterbach. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den PKW-Fahrer wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

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