Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperverletzung am Haltepunkt Thaleischweiler-Fröschen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Beim Halt des Zuges RB 68 in Thaleischweiler-Fröschen schlug ein 23-Jähriger, der den Zug verließ, einen 28-Jährigen, der den Zug bestieg. Hierbei zog sich der 28-Jährige eine Platzwunde an der linken Wange zu. Das Geschehen wurde durch eine Zugbegleiterin beobachtet, die daraufhin die Polizei informierte. Vor Ort wurde nur noch der Geschädigte durch die Streifen der Polizei Waldfischbach-Burgalben und der Bundespolizei angetroffen. Dennoch war der mutmaßliche Täter dem verletzten Mann bekannt. Nach eigenen Angaben schulde er diesem noch Geld, was mutmaßlich der Grund des Angriffs war. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen wegen Körperverletzung ein.

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