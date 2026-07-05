Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchter Totschlag: Mann durch Schüsse in Groß Buchholz verletzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen - Ermittlungen zu Hintergründen dauern an

Hannover (ots)

Im hannoverschen Stadtteil Groß Buchholz ist in der Nacht zu Samstag, 04.07.2026, ein 25-jähriger Mann schwer verletzt worden. Zunächst unbekannte Personen hatten aus einem Fahrzeug heraus aus bislang unbekannten Gründen auf den Mann geschossen und ihn am Arm schwer verletzt. Weitere drei Personen, mit denen der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem Auto saß, brachten den Verletzten ins Krankenhaus und informierten die Polizei. Diese konnte einen Tatverdächtigen ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover saß der 25-Jährige am frühen Samstagmorgen als Fahrer in einem Fahrzeug. Als die Gruppe die Silberstraße/Ecke Kapellenbrink im Stadtteil Groß Buchholz befuhr, kam ihr gegen 03:20 Uhr ein Fahrzeug mit den späteren Tätern entgegen. Sowohl aus dem Auto heraus als auch neben dem Fahrzeug der Gruppe stehend wurde auf den 25-jährigen Mann geschossen und dieser durch Schüsse schwer verletzt. Während die Angreifer die Flucht ergriffen, fuhr der Begleiter den Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus und setzte noch auf der Fahrt einen Notruf ab. Zeitgleich meldeten zivile Einsatzkräfte, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs zufällig in unmittelbarer Nähe befanden, dass sie die Abgabe von Schüssen vernommen hätten und nun auch ein flüchtendes Auto verfolgen.

Obwohl das Fahrzeug entkommen konnte, führten intensive Ermittlungen der Polizei zu einem der Tatverdächtigen. Bei der Staatsanwaltschaft Hannover erwirkten die Einsatzkräfte einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schierholzstraße in Groß Buchholz, der am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit Unterstützung von Einsatzkräften des Landeskriminalamtes Niedersachsen vollstreckt wurde. Der 23-Jährige wurde nicht angetroffen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell