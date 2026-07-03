Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Teurer Porsche entwendet - Wer kann Hinweise geben?

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Hannover (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen dem 18.06.2026, 13:00 Uhr, und dem 21.06.2026 18:00 Uhr, kam es in der Schlägerstraße in Hannover zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw aus einer Tiefgarage.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten bislang unbekannte Täter oder Täterinnen einen in einer Tiefgarage abgestellten Porsche 718 Cayman. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Porsche 718 Cayman mit besonderen Erkennungsmerkmalen. Das Fahrzeug verfügt über eine transparente Steinschlagschutzfolie im Bereich der Außenspiegel, des vorderen Stoßfängers sowie der Fronthaube. Zudem ist der Pkw mit Bicolor-Ledersitzen in Weiß/Schwarz ausgestattet.

Die Polizei Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden./ pol, ef

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