Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vermisster Senior aus Döhren wieder da

Hannover (ots)

Ein seit Donnerstag, 02.07.2026, vermisster Senior aus Hannover-Döhren ist wieder da. Der Mann wurde am Samstag, 04.07.2026, im Stadtteil Lahe angetroffen und scheint soweit wohlauf zu sein. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /ram

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