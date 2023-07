BPOL-KL: Haftbefehl am Bahnhof Bingen vollstreckt

Ramstein (ots) - Nachdem am 3. Juli 2023 ein Traktor mit einer Regionalbahn an einem Bahnübergang in der Nähe des Autohofs Ramstein kollidierte, kam es am Morgen des 4. Juli 2023 fast erneut zu einem Unfall am selben Bahnübergang. Gegen 07:30 Uhr wollte ein schwarzer Audi den Bahnübergang queren nachdem der Lokführer bereits den Warnpfiff abgegeben hatte. Erneut setzte der Lokführer einen Pfiff ab und leitete eine ...

