Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Personenunfall am Haltepunkt Trier/Pfalzel

Trier (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Bahnstrecke Wittlich - Trier, am Haltepunkt Trier/Pfalzel, zu einem Personenunfall.

Trotz eingeleiteter Schnellbremsung erfasste ein Personenzug zwei 41- und 48-jährige Männer, welche unmittelbar an den Gleisen entlang liefen, bei der Einfahrt in den Haltepunkt Trier/Pfalzel. Dabei wurden beide jeweils an der linken Schulter/Arm verletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus Trier-Ehrang eingeliefert. Da ein Alkohol- /Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme angeordnet.

Die im Zug befindlichen Reisenden wurden nicht verletzt. Die betroffene Triebfahrzeugführerin stand unter Schock, wurde abgelöst und ärztlich versorgt. Die Bahnstrecke war beidseitig eine Stunde gesperrt; es kam zu erheblichen Zugverspätungen und Teilausfällen.

Am Einsatz beteiligt waren Streifen der Bundes- und Landespolizei, Berufsfeuerwehr Trier, Notarzt- und Rettungswagen.

Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallherganges führt die Bundespolizei Trier.

Züge - eine unterschätzte Gefahr: In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

