Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Dienstag, 7. Juli 2026, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen

Kleve - Gronau - Goch (ots)

Am Dienstagvormittag reiste ein 68-jähriger Niederländer mit seinem Fahrrad über den Grenzübergang Enscheder Straße in Gronau aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen stellte die Bundespolizei fest, dass die Staatsanwaltschaft Münster den Mann mit einem Haftbefehl wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sucht. Hiernach hat der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro zu bezahlen oder eine 25-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Niederländer zahlte den erforderlichen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er weiterreisen.

Auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve kontrollierte die Bundespolizei am Dienstagnachmittag einen 29-jährigen Rumänen als Fahrer eines in Kleve zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. In diesem Fall ergab die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück gesucht wird. Der Verurteilte zahlte die ihm auferlegte Geldstrafe in Höhe von 360 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende sechstägige Haftstrafe abwenden. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Zwei Niederländer im Alter von 37 und 28 Jahren kontrollierte die Bundespolizei am Dienstagmittag bei der Einreise aus den Niederlanden am Grenzübergang Siebengewald in Goch. Bei der Kontrolle konnte die Bundespolizei im Fahrzeug 163,59 Gramm Marihuana und 11,93 Gramm Kokain auffinden und sicherstellen. Da der 37-jährige Fahrer im Verdacht stand, unter Alkoholeinfluss einen Personenkraftwagen geführt zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille. Daraufhin hat ein Arzt auf der Dienststelle in Kleve die angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Niederländer die Dienststelle verlassen.

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