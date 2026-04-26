Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Joint vom Vortag mündet in Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.04.2026 um 20:05 Uhr wurde ein 58-Jähriger mit seinem VW in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Der Fahrer räumte hierzu auch den Konsum eines Joints am Vorabend ein. Daher wurde diesem ein Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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