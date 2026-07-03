Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrzeug abgeschleppt, Beifahrer in die JVA - Bundespolizei kontrolliert Fahrzeug

Aachen (ots)

Bereits am Mittwoch konnte die Bundespolizei in Aachen ein Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen und im Anschluss einen Haftbefehl vollstrecken.

Kontrolliert wurde das Fahrzeug in der Nähe des Stollberger Bahnhofs. Fahrer war ein 56-jähriger Deutscher, Beifahrer ein 21-jähriger Rumäne. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kfz ohne gültigen Versicherungsschutz betrieben wurde.

Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt, die Kennzeichen wurden entsiegelt und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde vor Ort sichergestellt. Der Fahrer wurde wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherung beanzeigt. Das Fahrzeug wurde zu Kosten des Fahrers abgeschleppt. Dieser durfte im Anschluss seine Reise allein fortsetzen.

Gegen seinen Beifahrer lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm vor. 175 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder 7000,- EUR Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Markenschutzgesetz wurden hier geurteilt. Die Person war nicht zahlungsfähig, somit wurde sie der JVA Aachen überstellt.

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