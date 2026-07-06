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BPOL NRW: Herrenloses Gepäck führt Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn zu größerem Fahndungserfolg

BPOL NRW: Herrenloses Gepäck führt Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn zu größerem Fahndungserfolg
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Ein zunächst herrenloses Gepäckstück hat am Freitagmittag (03. Juli) am Flughafen Köln/Bonn zu einem umfangreichen polizeilichen Einsatz geführt.

Noch bevor die Einsatzkräfte das Gepäck sichern konnten, meldete sich eine 34-jährige Frau als Eigentümerin. Da sie keinerlei Ausweisdokumente vorlegen konnte, nahmen die Beamten sie zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle.

Dort entwickelte sich aus dem vermeintlichen Routineeinsatz ein deutlich umfangreicherer Sachverhalt: Die Überprüfungen ergaben, dass sich die guineische Staatsangehörige unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Darüber hinaus bestand gegen die Frau eine Wiedereinreisesperre nach Frankreich.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte außerdem einen deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge sicher, der einer anderen Person zugeordnet werden konnte. Die Bundespolizei leitete daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise sowie im Zusammenhang mit dem aufgefundenen Ausweisdokument ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau an die zuständigen ausländerrechtlichen Behörden übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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