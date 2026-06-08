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BPOL NRW: Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei entdeckt Kokain, Ecstasy und Ketamin am Körper eines Reisenden

BPOL NRW: Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei entdeckt Kokain, Ecstasy und Ketamin am Körper eines Reisenden
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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Bei einer Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Reisenden mit verschiedenen Betäubungsmitteln festgestellt.

Der 29-jährige deutsche Staatsangehörige wollte mit einem Inlandsflug nach Berlin reisen. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten insgesamt zehn am Körper versteckte Tütchen mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln. Die Drogen waren unter dem Gürtel am Hosenbund verborgen.

Bei der anschließenden Überprüfung und Auswertung der aufgefundenen Substanzen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Kokain, Ketamin, MDMA, Amphetamin sowie mehrere Ecstasy-Tabletten sicher.

Der Mann gab an, die Betäubungsmittel zuvor in Köln erworben zu haben und diese für den Eigenbedarf mitzuführen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Die sichergestellten Drogen wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Abstimmung mit der zuständigen Kriminalpolizei wurde der Beschuldigte entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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