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BPOL NRW: Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn: Bundespolizei entdeckt Kokain, Ecstasy und Ketamin am Körper eines Reisenden

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Bei einer Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Reisenden mit verschiedenen Betäubungsmitteln festgestellt.

Der 29-jährige deutsche Staatsangehörige wollte mit einem Inlandsflug nach Berlin reisen. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten insgesamt zehn am Körper versteckte Tütchen mit unterschiedlichen Betäubungsmitteln. Die Drogen waren unter dem Gürtel am Hosenbund verborgen.

Bei der anschließenden Überprüfung und Auswertung der aufgefundenen Substanzen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Kokain, Ketamin, MDMA, Amphetamin sowie mehrere Ecstasy-Tabletten sicher.

Der Mann gab an, die Betäubungsmittel zuvor in Köln erworben zu haben und diese für den Eigenbedarf mitzuführen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Die sichergestellten Drogen wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Abstimmung mit der zuständigen Kriminalpolizei wurde der Beschuldigte entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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