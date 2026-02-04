Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt 6 Haftbefehle - International Gesuchter wegen Bandendiebstahls festgenommen

Aachen - Hagen - Krefeld - Dresden - Leipzig - Bochum - Koblenz - Dortmund (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen haben am Montag 6 Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Hagen, Krefeld, Dresden, Leipzig, Bochum, Koblenz und Dortmund vollstreckt. Manche konnten ihre Geldstrafen zahlen, andere gingen in Haft.

Beamte der Bundespolizei in Aachen hatten am Montag in Sachen Fahndung das nötige "Fortune". Kurz vor Mitternacht (02.02.26) kontrollierten sie einen 23-jährigen libyschen Staatsangehörigen, welcher zuvor als Beifahrer aus Belgien über die Autobahn 44 eingereist war. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann nicht nur national, sondern auch europaweit wegen Bandendiebstahls zur Untersuchungshaft ausgeschrieben war. Der Mann wurde noch in der Nacht dem Polizeigewahrsamsdienst in Aachen zugeführt. Aufgrund der schwerwiegenden Straftat kann der junge Mann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren rechnen.

Fast stündlich folgten nun noch 5 weitere Festnahmen. Bereits zur Mittagszeit griff der Arm des Gesetzes zu. Bei einer Kontrolle wurde ein 36-jähriger Rumäne, aus den Niederlanden kommend, auf der A 4 festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800,- EUR nebens Verfahrenskosten entrichten konnte, stand einer Weitereise nichts mehr im Weg.

Im weiteren Verlauf des Tages wurde am Bahnhof Eschweiler ein 38-jähriger Rumäne festgenommen. Eine Überprüfung ergab eine 4-monatige Freiheitsstrafe sowie eine Aufenthaltsermittlung aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Person wurde der Justizvollzugsanstalt Aachen zugeführt.

Noch drei weitere Personen wurden dem Gewahrsamsdienst beim Polizeipräsidium Aachen zugeführt.

Am Nachmittag reiste ein 28-jähriger Mann, gebürtig aus Palästina, mit dem Zug am Hauptbahnhof in Aachen aus Belgien ein. Im Rahmen einer Kontrolle durch die Beamten, stellten diese fest, dass der Mann zur Untersuchungshaft aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung gesucht wurde.

Im Weiteren stellten die Beamten einen 39-jährigen Ukrainer fest, welcher zuvor ohne gültiges Ticket und ohne Dokumente von Belgien nach Deutschland einreiste. Eine Überprüfung im polizeilichen System ergab, dass der Mann zur Festnahme aufgrund Straßenverkehrsgefährdung ausgeschrieben war. Zahlen musste der Ukrainer 1.304,75 EUR inklusive Verfahrenskosten, die er nicht entrichten konnte.

Als letzte Festnahme folgte am Abend ein 29-jähriger Algerier, der aus Belgien am Hauptbahnhof eingereist war. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass er 2-mal zur Festnahme ausgeschrieben war, wegen Diebstahls zur Strafvollstreckung zu einer Geldstrafe von 900 EUR zuzüglich 2.031,34 EUR Verfahrenskosten und wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Darüber hinaus lagen bei Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung noch 4 Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Asylgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz und schweren Raubes vor.

