Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer im ICE entwendet - Ortungs-App führt Bundespolizei zu renitenten 28-Jährigen

Dortmund - Münster - Augsburg (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (26. März) soll ein Mann einer 51-Jährigen während der Zugfahrt ihr Gepäckstück gestohlen haben. Bundespolizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen, welcher sich später gegen die Festnahme wehrte.

Gegen 19 Uhr suchte eine 51-Jährige die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Münster auf und gab an, dass ihr im ICE518 (Augsburg-Münster) der Koffer gestohlen worden sei. Die Deutsche habe nach der Ausfahrt in Dortmund bemerkt, dass ihr Smartphone keine Verbindung mehr zu ihrem, im Koffer befindlichen, Tablet herstellen könne. Zwei Reisende teilten der Geschädigten mit, dass ein unbekannter Mann kurz vor dem Halt in Dortmund ihren Koffer an sich genommen habe und dann ausgestiegen sei. Die Zeuginnen konnten den Tatverdächtigen beschreiben. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um einen Schaden in Höhe von über 2.200 Euro. Mit Hilfe der Ortungsfunktion stellte die Augsburgerin fest, dass sich ihr Gepäckstück um 18:28 Uhr im Dortmunder Bahnhof befand.

Die zuvor informierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof werteten mit Hilfe der Personenbeschreibung die Aufnahmen der Kameraüberwachung aus. Dabei stellten sie einen Mann fest, welcher den Bahnhof in Richtung Nordstadt mit dem Koffer der Geschädigten verließ. Eine erneut durchgeführte Ortung des Gepäckstücks führte die Beamten zu einem 28-Jährigen in der Nähe der Münsterstraße.

Der marokkanische Staatsbürger gab die Tat gegenüber den Einsatzkräften zu, äußerte jedoch, dass er das Tablet zuvor an eine andere Person übergeben habe. Das Gerät konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Der Beamten fesselten den Mann mittels Handfesseln und brachten ihn zu einem nahgelegenen Dienstfahrzeug. Während der Fahrt wurde er zunehmend aggressiver, schrie lautstark und trat mehrmals nach den Polizisten. Anschließend sperrte sich der Mann ohne festen Wohnsitz, um das Fahrzeug nicht verlassen zu müssen. Daraufhin wurde er von den Einsatzkräften zur Wache getragen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in seiner Kleidung auf.

Die Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete gegen den 28-Jährigen die Untersuchungshaft an. Nach seiner Festnahme wurde er in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Am heutigen Tag wird er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

