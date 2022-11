Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tablet gestohlen - Bundespolizisten stellen flüchtigen Dieb

Dortmund - Frankfurt (ots)

Sonntagabend (06. November) entriss ein Mann am Hauptbahnhof Dortmund einem Reisenden seinen Tablet-Computer, welchen er in den Händen hielt. Der Geschädigte folgte dem Dieb, woraufhin dieser im unvermittelt mehrfach ins Gesicht schlug.

Gegen 21:30 Uhr nahmen Bundespolizisten über die Kameraaufnahmen der Videoüberwachung des Dortmunder Hauptbahnhofs eine körperliche Auseinandersetzung wahr. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich in die Bahnhofshalle und stellten zwei sich streitende Männer fest. Zur Sachverhaltsklärung brachten sie diese zur Bundespolizeiwache.

Der 24-jährige Geschädigte gab an, dass er in einer Sitzgruppe gesessen habe, als der 36-Jährige immer wieder um ihn herumgetanzt sei. Der kasachische Staatsangehörige habe sein Tablet aus seiner Tasche genommen und gelesen. Plötzlich habe der Deutsche sich das Elektronikgerät gegriffen und sei in Richtung der Toilettenanlage geflüchtet. Der 24-Jährige sei dem Dieb sofort hinterhergeeilt. Dabei sei es ihm gelungen, die Jacke des 36-Jährigen zu ergreifen. Daraufhin habe sich der Mann ohne festen Wohnsitz unvermittelt umgedreht und ihm mehrfach mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen. Die beiden Männer fielen daraufhin zu Boden. Dabei gelang es dem 24-Jährigen, sein Eigentum zurück zu erlangen. Der 36-Jährige versuchte jedoch immer wieder unter enormer Gewalteinwirkung das Tablet zu sich zu reißen.

Passanten redeten auf den Aggressor ein, bis dieser von dem Geschädigten aus Frankfurt am Main abließ und die Flucht ergriff. Bundespolizisten hinderten den Mann jedoch daran. Der 24-Jährige wies mehrere Schwellungen im Gesicht auf, weshalb ein Rettungswagen alarmiert wurde.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell