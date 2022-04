Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 10 offene Haftbefehle: Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots)

Bereits am Freitag (01. April) meldete sich ein 25-jähriger Syrer auf der Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof und gab an, dass gegen ihn wahrscheinlich ein Haftbefehl vorliegen würden. Die Bundespolizisten ermittelten, nicht nur einen, sondern gleich 13 offene Fahndungsnotierungen, von denen 10 mit einer Haftstrafe verbunden waren. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest.

Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr betrat ein 25-jähriger Mann die Dienststelle der Bundespolizei am Breslauer Platz in Köln. Nachdem der junge Syrer äußerte, dass er vermutlich mit einem Haftbefehl gesucht würde, stellten die Bundespolizisten zunächst mittels Fingerabdruckscan die Identität des Mannes fest. Anschließend ermittelten die Beamten, dass neben drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft in Göttingen, ebenfalls 10 offene Haftbefehle u.a. wegen Betrugs- und Diebstahlsdelikten gegen den Syrer vorlagen, die zusammen eine Gesamtfreiheitsstrafe von etwa zwei Jahren umfassten.

Da der Mann weiterhin über keine ausreichenden Dokumente verfügte, die einen Aufenthalt im Bundesgebiet Deutschland erlaubten, fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes. Der gesuchte Syrer wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

