BPOL NRW: Bundespolizei kontrolliert 40-Jährigen mit Drogen und Haftbefehl - Festnahme

Freitagnachmittag (01. April) kontrollierten Bundespolizisten am Bahnhof Siegburg/Bonn einen Reisenden. Neben einem offenen Vollstreckungshaftbefehl wegen unerlaubtem Handelns und Besitzes von Betäubungsmitteln, fanden die Beamten bei der Durchsuchung erneut Amphetamine, Ecstasy und Marihuana in einzelnen Verschlusstütchen auf - Festnahme!

Freitag gegen 17:00 Uhr trafen Bundespolizisten am Bahnhof Siegburg/Bonn auf einen Reisenden, der beim Anblick der Beamten schnellen Schrittes versuchte, einer Kontrolle zu entgehen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Daten ermittelten die Beamten, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Bonn zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen unerlaubtem Handelns und Besitzes von Betäubungsmitteln sollte er eine Restfreiheitsstrafe von 177 Tagen antreten. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem 22 kleine sowie ein großes Verschlusstütchen mit insgesamt knapp 80 Gramm flüssigem Amphetamin, 37 Ecstasy Tabletten und 5,3 Gramm Marihuana auf. Da der Deutsche weiterhin über 500 Euro Bargeld in kleinen Scheinen dabei hatte, erhärtete sich der Verdacht des erneuten Handelns von Betäubungsmitteln. Die Polizisten fertigten hierzu eine Strafanzeige und stellten die unterschiedlichen Drogen und das Bargeld sicher. Anschließend verbrachten sie den Festgenommenen zur Vollstreckung der Haft in eine Justizvollzugsanstalt in Siegburg.

