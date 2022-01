Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: International gesuchter Betrüger von Bundespolizei festgenommen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag einen von den polnischen Behörden gesuchten Betrüger festgenommen.

Der 58-jährige Pole war als Beifahrer mit einem Fahrzeug aus Belgien nach Deutschland eingereist. An der Bundesautobahn 4, auf dem Rastplatz Aachener-Land wurde er von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Abfrage in den Fahndungsdateien stellte sich heraus, dass der Betreffende von den polnischen Behörden in einem internationalen Rechthilfeersuchen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die polnischen Behörden hatten nach ihm gefahndet, um eine wegen mehrerer Betrugshandlungen gegen ihn verhängte mehrjährige Freiheitsstrafe vollstrecken zu können. Er wurde gestern beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, welches eine Festhalteanordnung erließ. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert zurzeit noch an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell