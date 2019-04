Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Oberhausener Hauptbahnhof - Zwei Festnahmen durch Bundespolizei

Oberhausener (ots)

Bei Kontrollen im Oberhausener Hauptbahnhof überprüfte die Bundespolizei am Montag (15. April) gleich zwei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Ein Mann aus Senegal (38) wurde im Rahmen eines Fahrgelddeliktes angetroffen und polizeilich überprüft. Er wurde von der Staatsanwaltschaft München II zur Festnahme ausgeschrieben. Hintergrund für die Fahndung war die unerlaubte Einreise ohne Pass. Zu verbüßen hatte er eine Freiheitsstrafe von 57 Tagen oder ersatzweise eine Geldstrafe von 285 Euro plus Gerichtskosten. Den Betrag konnte er nicht aufbringen und wurde durch die Bundespolizei in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

In den Abendstunden wurde ein Deutscher (39) im Oberhausener Hauptbahnhof festgenommen. In der Vergangenheit war er wegen Erschleichen von Leistungen und Betruges mehrmals polizeilich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte den Mann daraufhin zur Festnahme ausgeschrieben. Verwandte des Festgenommen konnten die im Raume stehenden 400 Euro Geldstrafe noch am gleichen Abend aufbringen und somit eine ersatzweise 40-tägige Freiheitsstrafe abwenden.

