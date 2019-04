Polizei Dortmund

POL-DO: Raus aus dem Toten Winkel: Verkehrsunfallprävention an Dortmunder Schule - Einladung für Medienvertreter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0407

"Raus aus dem Toten Winkel" - so heißt eine Aktion zur Verkehrsunfallprävention, die Beamtinnen und Beamte der Polizei Dortmund am Freitag (12. April) an der Oesterholz-Grundschule in Dortmund durchführen.

Von sechs Menschen, die im Jahr 2018 in Dortmund und Lünen im Straßenverkehr gestorben sind, waren vier mit dem Fahrrad unterwegs und einer zu Fuß. Drei der Radfahrenden starben, weil sie von abbiegenden Fahrzeugführern übersehen wurden. Das Problem: der Tote Winkel. Um solche Unfälle in der Zukunft zu verhindern, setzt die Polizei Dortmund auch bei den "schwachen" Verkehrsteilnehmern, den Radfahrenden und Fußgängern, an. Und das schon bei den jüngsten.

An der Oesterholz-Grundschule sollen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 erleben, was der Tote Winkel überhaupt bedeutet. Und so sensibilisiert werden, wie andere Verkehrsteilnehmer sie wahrnehmen. Mit den Kooperationspartnern Dekra und Remondis stellen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats für Verkehrsunfallprävention und Opferschutz an diesem Vormittag einen Lkw zur Verfügung. Damit die Kinder selbst erfahren können, wie ein Lkw-Fahrer den Verkehr wahrnimmt und was passiert, wenn sich Personen im Toten Winkel befinden.

Zu dem Termin laden wir Medienvertreter, die Interesse an einer Berichterstattung über das Thema haben, herzlich ein. Sie werden die Möglichkeit haben, mit Polizeibeamten und auch mit einigen Schülern zu sprechen.

Haben Sie Interesse teilzunehmen? Dann melden Sie sich bitte vorab unter den gewohnten Erreichbarkeiten der Pressestelle an, um genauen Ort und Uhrzeit des Termins zu erfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Vogt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell