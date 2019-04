Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 83 Kilogramm Betäubungsmittel

Kleve - Emmerich (ots)

Bereits am 10.04.2019 fanden Beamte der Bundespolizei bei der Durchsuchung eines PKW auf der Autobahn 3 bei Emmerich - Elten 83 Kilogramm Betäubungsmittel. Dabei handelte es sich um insgesamt 32,2 Kilogramm Amphetamin sowie 50,8 Kilogramm Ecstasy. Die Drogen waren verteilt auf fünf Kartons in denen sich mehrere kleine Pakete mit der Aufschrift "Lego" befanden. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Fahrzeuginsassen, eine 22- jährige und eine 24 - jährige Niederländerin wurden festgenommen und mit dem Betäubungsmittel an das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Kleve übergeben. Die Frauen wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft. Das Betäubungsmittel hat einen Straßenverkaufswert von ungefähr 800.000 Euro.

