Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Dieb fest

Dortmund/Gelsenkirchen (ots)

Bundespolizisten haben in den frühen Morgenstunden (16. April) am Dortmunder Hauptbahnhof einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen können.

Eine Streife der Dortmunder Bundespolizei hat in den frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen überprüft. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann mit U-Haftbefehl gesucht wurde. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 2018 in Gelsenkirchen einen Diebstahl in einem Discounter begangenen zu haben. Allerdings wurde er bei der Tat beobachtet. Durch körperliche Gewalt befreite er sich damals aus den Griffen eines Zeugen und flüchtete. Da er nicht zu seiner Hauptverhandlung erschienen ist, wurde der Mann mit U-Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Der 31-Jährige wurde am Morgen durch die Bundespolizei dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell