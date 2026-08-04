Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- 46-Jähriger nach Schützenfestbesuch angegriffen Am Montag, 03. August 2026, 22:30 Uhr, wollte ein 46-jähriger Friesoyther vom Schützenplatz aus, seinen Heimweg antreten. Beim Durchqueren des Stadtparks, Tecklenburger Straße, wurde er von einer ihm unbekannten männlichen Person attackiert, der Angreifer flüchtete anschließend. Durch den Angriff wurde der Friesoyther leicht verletzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Saterland-Scharrel- Dieseldiebstahl

Bereits am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 31. Juli 2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 03. August 2026, 06:30 Uhr, zapften unbekannte Täter eine große Menge Diesel aus verschiedenen Baustellenfahrzeuge im Kranichweg ab. Aufgrund der großen Menge des Diesels, dürfte ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein, oder die Täter mussten mehrfach fahren, um diese Menge abtransportieren zu können. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Friesoythe entgegen.

Friesoythe- Einbruch in Wohnhaus

Am Montag, 03. August 2026, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Schoole" ein und konnten sich Zugang zu einem kleinen Tresor verschaffen. Die Täter schafften diesen aus dem Haus und konnten unerkannt flüchten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

Saterland-Strücklingen- Brand einer Garage Am Montag, 03. August 2026, 14.00 Uhr, kam es in der Eschstraße, bzw. Pater-Kolbe-Straße zum Brand einer Garage. Anwohner wurden auf eine Rauchentwicklung aufmerksam, offensichtlich hatten sich gelagerte Holzbalken entzündet, daher alarmierten sie die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Saterland rückte daraufhin mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus, mittlerweile hatte sich der Brand auf einen Unterstand, bzw. auf einer dahinter befindlichen Garage ausgeweitet. Das Feuer konnte jedoch schnell eingedämmt/gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt, Ermittler haben ihre Ermittlungstätigkeiten aufgenommen.

Löningen- Brand eines Mähdreschers

Am Montag, 03. August 2026, 18.00 Uhr, geriet ein Mähdrescher, während des Dreschens auf einem Feld an der Ehrener Straße in Brand. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, er konnte jedoch die weitere Brandentwicklung nicht verhindern, so dass der Mähdrescher bei dem Brand vollends zerstört wurde. Zudem gerieten rund 4 Hektar Getreidefläche in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Löningen, Herzlake, Holte und Grafeld rückten mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 69 Einsatzkräften aus und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 300.000 Euro beziffert.

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