Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch in Jugendherberge

In der Zeit von Samstag, 18. Juli 2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 19. Juli 2026, 07:00 Uhr, kam es in der Straße Am Campingplatz, bei der dortigen Jugendherberge, zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Herberge und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Tel. 04471-18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl von Kupferrohren

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Haselünner Straße zu einem Diebstahl. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus. Im Inneren riss der Täter mehrere Kupferrohre ab. Als die Person das unbewohnte Wohnhaus mit zwei Einkaufstaschen verließ, wurde diese von einem Anwohner beobachtet und im weiteren Verlauf angesprochen. Daraufhin ließ die Person eine Tasche stehen und flüchtete mit der anderen Tasche. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, bekleidet mit einem schwarzen Sportanzug mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Tel. 05432-803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Hasestraße, dortige Hasepromenade, zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige Löningerin fuhr mit ihrem E-Bike gegen einen Absperrpfosten des dortigen Geh- und Radweges. Anschließend stürzte die 71-Jährige und verletzte sich leicht. Die E-Bike-Fahrerin wurde vor Ort durch eine Rettungsdienstbesatzung versorgt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person

Am Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 17:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Thüler Straße Ecke Zuckergrund zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 66-jährigen PKW-Fahrerin aus Garrel, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 66-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 7500 Euro geschätzt.

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