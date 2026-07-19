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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 19.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt, Brand einer Waldfläche

Am Samstag gegen 14:00 Uhr kam es in Goldenstedt an der Ahornstraße zu einem Brand einer ca. 40 Quadratmeter großen Waldfläche. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Goldenstedt und Lutten konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Lohne, Brand einer Rundballenpresse

Am Samstag gegen 17:15 Uhr geriet an der Märschendorfer Straße eine Rundballenpresse während Feldarbeiten in Brand. Der Fahrzeugführer schaffte es noch rechtzeitig, die Zugmaschine zu entkoppeln, bevor die Flammen auf diese übergriffen. Die Rundballenpresse wurde durch den Brand völlig zerstört.

Vechta, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw die Große Straße in Vechta. Bei einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Bakum, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Sonntag, dem 19.07.2026 um 01:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann aus Nortrup, der mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Bakum befuhr. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter Einfluss von Kokain stand. Bei dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt,

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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