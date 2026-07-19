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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 18.07.2026 bis 19.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Am 18.07.2026 um 17:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Bramsche mit seinem Krad die Dingenbergstraße in Barßel. Aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet das Motorrad ins Rutschen, sodass der Fahrer stürzte. Der 62-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19.07.2026 um 00:06 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Friesoyther Straße einen 29-jährigen Pkw-Fahrer aus Verden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe, POKin Schütte
Telefon: 04491/ 9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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