PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in Wohnung an der Dorstener Straße - Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

FW-BO: Rauchentwicklung in Wohnung an der Dorstener Straße - Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Einsatz in die Dorstener Straße in der Innenstadt alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten einen piepsenden Heimrauchmelder wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Innenstadtwache war bereits deutlicher Brandgeruch aus einer Wohnung feststellbar. Die betroffene Wohnung im vierten Obergeschoss wurde umgehend gewaltsam geöffnet. In den Räumlichkeiten konnte eine Bewohnerin angetroffen werden. Sie wurde sofort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Als Ursache für die Rauchentwicklung stellte sich eine im Ofen angebrannte Pizza heraus. Ein offenes Feuer lag nicht vor. Nach der Kontrolle der Einsatzstelle wurde die Wohnung umfassend belüftet. Im Anschluss konnte der Einsatz beendet werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Dorstener Straße zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße kurzfristig vollständig gesperrt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 9254-978
Verfasser: Simon Heußen
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 15:24

    FW-BO: PKW-Brand auf der BAB43

    Bochum (ots) - Am Montagmorgen, den 11. Mai 2026, wurde die Feuerwehr um 07:25 Uhr zu einem PKW Brand auf der Bundesautobahn 43 in Fahrtrichtung Münster alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor dem Autobahnkreuz Bochum. Bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Vor Ort stand ein Fahrzeug im Motorraum in Vollbrand. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen, mit einem Trupp unter Atemschutz, ein. Am ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 20:55

    FW-BO: Gefahrstoffeinsatz an der Castroper Straße in Bochum

    Bochum (ots) - Am heutigen Samstag gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zur Castroper Straße alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus waren bei Arbeiten im Untergeschoss zwei unverschlossene Behälter mit einer Gefahrstoffkennzeichnung und dem Zusatz "Phosphor" entdeckt worden. Eine Ausbreitung der Stoffe oder eine Kontamination im Untergeschoss konnte nicht festgestellt werden. Die Chemikalien wurden von der ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 21:27

    FW-BO: Rauchentwicklung in Hotel - Feuerwehr löscht Entstehungsbrand.

    Bochum (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr ging bei der Feuerwehr Bochum ein Notruf über eine Rauchentwicklung in einem Hotelzimmer ein. Aufgrund der Meldung wurden umgehend zwei Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid, der Einsatzführungsdienst sowie der Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren