Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in Wohnung an der Dorstener Straße - Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

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Bochum (ots)

Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Einsatz in die Dorstener Straße in der Innenstadt alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten einen piepsenden Heimrauchmelder wahrgenommen und daraufhin die Einsatzkräfte verständigt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Innenstadtwache war bereits deutlicher Brandgeruch aus einer Wohnung feststellbar. Die betroffene Wohnung im vierten Obergeschoss wurde umgehend gewaltsam geöffnet. In den Räumlichkeiten konnte eine Bewohnerin angetroffen werden. Sie wurde sofort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Als Ursache für die Rauchentwicklung stellte sich eine im Ofen angebrannte Pizza heraus. Ein offenes Feuer lag nicht vor. Nach der Kontrolle der Einsatzstelle wurde die Wohnung umfassend belüftet. Im Anschluss konnte der Einsatz beendet werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Dorstener Straße zu Verkehrsbehinderungen, da die Straße kurzfristig vollständig gesperrt werden musste.

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