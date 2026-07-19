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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 18.07.2026, in der Zeit von 18.30-18.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken einen weißen Opel Astra.

Der Opel war zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Löningen, Niedersachsenring, abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden am Opel wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432 / 803840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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