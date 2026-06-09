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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Wahl-Plakate beschmiert

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, den 05.06.2026 (18:00 Uhr) bis Sonntag, den 07.06.2026 (15:00 Uhr), im Bereich Barßel und Harkebrügge diverse Wahlplakate mit roter und blauer Farbe beschmiert. Die betroffene Partei erstattete am Montag Anzeige. Auf den Plakaten sind Schriftzüge mit beleidigenden Worten zu erkennen, unter anderem "ACAB". Das zuständige Fachkommissariat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Friesoythe - Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Montag, den 08.06.2026, befuhren ein 22-jähriger Mann und ein 11-jähriges Kind aus Friesoythe gegen 16:45 Uhr mit ihren Fahrrädern die Kirchstraße in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt verkeilten sich die Lenker der Fahrräder, sodass der 22-Jährige über den Lenker hinweg auf die Fahrbahn stürzte und sich schwer verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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