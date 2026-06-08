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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, den 05.06.2026, 15:00 Uhr, bis Montag, den 08.06.2026, 02:50 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam den Tank eines LKWs auf einem Parkplatz am Rechtsweg und entwendeten hieraus nicht geringe Mengen an Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 07.06.2026, wurde eine 54-jähriger PKW-Führer aus Wildeshausen gegen 21:50 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer zuvor unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte (2,03 Promille). Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.

Damme - Berauscht und betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Am Sonntag, den 07.06.2026, wurde gegen 22:45 Uhr eine 45-jährige PKW-Führerin aus Steinfeld im Bereich der Großen Straße in Damme kontrolliert. Neben einer Beeinflussung durch Alkohol (0,75 Promille) gab sie zudem den Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt bekannt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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