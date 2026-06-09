Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Dreister Diebstahl von Bargeld

Bereits am Freitag, den 05.06.2026, wurde ein 80-jähriger Mann aus Garrel Opfer eines Diebstahls von Bargeld auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Pingel Anton. Der Sachverhalt wurde erst am gestrigen Montag angezeigt. Hiernach wurde der Garreler am Freitag zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr von einem unbekannten Täter auf dem Parkplatz angesprochen. Der Garreler saß zu diesem Zeitpunkt in seinem PKW. Der Täter fragte zunächst freundlich nach dem Wechsel von Kleingeld. Als der 80-Jährige seine Geldbörse hervorholte, griff der unbekannte Täter in diese hinein. Das Gespräch endete abrubt, der Mann rannte in unbekannte Richtung davon. Erst später merkte das Opfer, dass diverse Geldscheine fehlten. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 20-30 Jahre alt - Bläulich dunkle Oberbekleidung (Pullover) - Jeans

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Diebstahl von Schmuck auf offener Straße

Am Montag, den 08.06.2026, kam es zwischen 16:05 Uhr und 16:25 Uhr erneut zu einem sogenannten "Kettentrick" im Bereich der Friesoyther Straße, Höhe Hausnummer 34. Wie bereits bei einer Tat im Kessener Weg geschildert, wurde in diesem Fall eine 81-jährige Frau aus Cloppenburg aus einem PKW heraus nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Die Cloppenburgerin stellte ihr mitgeführtes Fahrrad ab und begab sich zur Beifahrerseite des PKWs. Hier führte sie ein Gespräch mit einer Frau, die sich bei ihr für die Auskunft bedanken wollte. Dafür ergriff sie die Hand der 81-Jährigen und versuchte, eine augenscheinliche Goldkette um das Handgelenk zu legen. Wie beim Fall im Kessener Weg sollte hier der Versuch unternommen werden, eine am Handgelenk der Cloppenburgerin befindliche Kette zu ergreifen. Die 81-Jährige reagierte jedoch schnell und rief laut um Hilfe. In diesem Moment ließ die Beifahrerin von der Cloppenburgerin ab, der PKW floh in unbekannte Richtung. Zudem stellte die Seniorin fest, dass bei der Handlung zeitgleich eine junge Frau auf der Rückbank des PKWs versuchte, durch das geöffnete Fenster in die Fahrradtasche zu greifen. Auch dies misslang.

Der PKW konnte wie folgt beschrieben werden: - Dunkler Mercedes Benz / Limousine - Älteres Baujahr - evtl. BOR-Kennzeichen

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Landkreis Cloppenburg - Welle von Schockanrufen schlägt fehl

Am Montag, den 08.06.2026, erhielten diverse Haushalte im Landkreis Cloppenburg, schwerpunktmäßig im Bereich der Stadt Cloppenburg, Schockanrufe von unbekannten Tätern mit der Zielrichtung hohe Geldbeträge zu erlangen. In den bekannten Fällen wurden schadensträchtige Unfälle geschildert, wonach enge Angehörige beteiligt waren und nun per Kaution aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden könnten. In allen bekannten Fällen schlugen die Versuche fehl. Die richtige Polizei wurde über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

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