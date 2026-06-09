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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel / Elisabethfehn - Suche nach vermisstem 15-jährigen Mädchen wird fortgesetzt

Seit den Morgenstunden des 08.06.2026, suchten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg nach der vermissten Emily Stiller aus Elisabethfehn. Dabei kam zunächst auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6290058

Im Laufe des gestrigen Montags wurde diverse Anlaufadressen und mögliche Aufenthaltsorte überprüft, was jedoch nicht zum Auffinden des Mädchens gefunden hat. Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung erhielt die Polizei in Friesoythe diverse Hinweise, die allerdings keine neuen Ansatzpunkte für eine zielführende Suche lieferten. Gegen 01:00 Uhr wurden die Suchmaßnahmen vorerst eingestellt. Am Morgen des 09.06.2026 wurden weitere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in den Nordkreis entsandt. Ein Drohnenteam der Polizei ist indes auch auf dem Weg ins Suchgebiet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Emily mitteilen kann wird nach wie vor gebeten, sich mit der Polizei unter 110 oder direkt mit der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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