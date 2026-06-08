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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg
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Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel / Elisabethfehn - 15-jähriges Mädchen vermisst / Öffentlichkeitsfahndung

Seit den frühen Morgenstunden des 08.06.2026 wird die 15-jährige Emily Stiller vermisst. Sie verließ zu einer bislang unbekannten Uhrzeit in der Nacht von Sonntag auf Montag ihre Wohnanschrift im Lupinenweg in Elisabethfehn und brach zu Fuß in unbekannte Richtung auf. Die Polizei wurde bereits gegen 06:30 Uhr über das Fehlen des Mädchens in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen wurde bereits ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dieser suchte insbesondere Bereiche um Barßel, Augustfehn und Apen ab. Dies führte aber nicht zum Auffinden der Person. Die Suchmaßnahmen laufen derzeit weiter und werden stets den aktuellen Ermittlungen entsprechend angepasst. Emily kann wie folgt beschrieben werden (siehe auch Lichtbild):

   -	Ca. 163 cm -	Schlank -	Lange braune Haare -	Trägt eventuell eine
Brille -	Schwarze Jogginghose -	Weiße Nike-Schuhe -	Trägt eventuell 
einen rosa-farbenen Hoodie

Wer kann Hinweise zu Emilys Aufenthalt mitteilen? Sachdienliche Informationen können der Polizei unter 110 oder der Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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