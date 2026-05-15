Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll in Schleswig-Holstein zieht starke Bilanz für 2025

Hohe Präsenz auf Straßen, Seewegen und dem Arbeitsmarkt

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Itzehoe (ots)

Kiel/Itzehoe, 15. Mai 2026

Die Hauptzollämter Kiel und Itzehoe blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit hoher Präsenz auf Straßen, Seewegen und in Häfen sowie Kontrollen im internationalen Warenverkehr und Ermittlungen gegen illegale Beschäftigung hat der Zoll in Schleswig-Holstein seine zentrale Rolle für Sicherheit, fairen Wettbewerb und den Schutz der Gesellschaft unterstrichen.

Ein Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr erneut auf der Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels. Mehrere größere Aufgriffe auf Autobahnen und an den Seehäfen machten deutlich, welche Bedeutung Schleswig-Holstein auch für internationale Schmuggelrouten hat. Die Fälle unterstreichen die Bedeutung wirksamer Zollkontrollen auf den Verkehrswegen des Landes für die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Auch im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und der Ahndung setzte der Zoll deutliche Zeichen. Allein in einem größeren Verfahrenskomplex wurden mehr als 1.200 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz aufgedeckt und Forderungen von knapp 3,8 Millionen Euro geltend gemacht. Zudem ordnete das Amtsgericht Kiel die Einziehung von Taterträgen in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro an. In einem weiteren Ermittlungsverfahren befreiten Einsatzkräfte des Zolls mehrere Personen aus ausbeuterischen Arbeits- und Lebensverhältnissen. Die Betroffenen waren unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht, eingesperrt und zur Arbeit gezwungen worden. "Gerade bei Fällen von Schwarzarbeit und massiver Arbeitsausbeutung zeigt sich, wie wichtig konsequente Kontrollen und ein langer Atem in den Ermittlungen sind. Der Zoll geht hier mit aller Konsequenz gegen organisierte Schwarzarbeit vor und schützt gleichzeitig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ausbeutung ", so Robert Dütsch, Leiter des Hauptzollamts Kiel.

Neben der Bekämpfung von Kriminalität gewährleistet der Zoll zugleich den reibungslosen Ablauf des internationalen Handels. Über die Häfen, Verkehrswege und Zollämter des Landes werden täglich umfangreiche Warenströme abgefertigt und überwacht.

Ein besonderes Ereignis des Jahres war die feierliche Taufe und Indienststellung des neuen Zollschiffs "Fehmarn" des Hauptzollamts Kiel. Das moderne Einsatzschiff mit emissionsarmem LNG-Antrieb stärkt die maritime Zollflotte der Hauptzollämter in Schleswig-Holstein, zu der insgesamt neun Zollschiffe und -boote gehören. Die "Fehmarn" wird in der Ostsee eingesetzt und dort unter anderem Schmuggel bekämpfen, den grenzüberschreitenden Warenverkehr überwachen und Aufgaben des Umwelt- und Küstenschutzes übernehmen.

2025 beging der Zoll zudem sein 75-jähriges Bestehen in der Bundesrepublik Deutschland. Kaum eine andere Bundesbehörde hat ihr Aufgabenspektrum in den vergangenen Jahrzehnten so stark erweitert wie der Zoll. Längst geht es nicht mehr nur um die Erhebung von Steuern und Zöllen, sondern auch um die Bekämpfung von Schmuggel, organisierter Kriminalität und Schwarzarbeit sowie umfangreiche Kontroll- und Vollstreckungsaufgaben. "Der Zoll ist heute moderner und vielseitiger denn je, und das ist angesichts stetig wachsender Aufgaben auch notwendig. Internationale Warenströme, digitale Handelswege und neue Formen der Kriminalität erfordern Leistungsfähigkeit, Flexibilität und konsequentes Handeln", ergänzt Francesca Ramus, Leiterin des Hauptzollamts Itzehoe.

Seit 75 Jahren steht der Zoll für Sicherheit, fairen Wettbewerb und den Schutz der Gesellschaft. Diese Verantwortung erfüllt er auch auf den Straßen, Seewegen und in den Häfen Schleswig-Holsteins. Einzelheiten zu den Einnahmen und Ergebnissen können der beigefügten Jahresstatistik entnommen werden.

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