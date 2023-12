Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Silvester 2023/2024 +++

Same procedure as every year: Der 31. Dezember ist in jedem Jahr der Tag der Vorfreude auf das Neue Jahr. Diese Freude ist insbesondere seit der langen pandemiebedingten Zeit der Entbehrungen geprägt von vielen Veranstaltungen und Festen, sowohl im großen öffentlichen, als auch im kleinen privaten Rahmen.

Pünktlich zu Mitternacht kommen an den zentralen Punkten der Städte und Gemeinden beider Landkreise die Bürgerinnen und Bürger zusammen, um den Jahreswechsel miteinander zu feiern. Viele haben Feuerwerkskörper und Raketen dabei, um den Nachthimmel zum Leuchten zu bringen. "Böllern" gehört zu Silvester dazu wie "Dinner for One", der Osterhase zu Ostern und der Weihnachtsmann zu Weihnachten.

Wenn der Umgang mit den Böllern verantwortungsvoll erfolgt, spricht grundsätzlich auch nichts dagegen, doch gerade an Silvester trinken die Menschen gerne übermäßig viel Alkohol. Beim Zünden von Feuerwerk ist dies jedoch mehr als fahrlässig. Und während die Einen sich um 00.00 Uhr in den Armen liegen, um sich ein "Frohes Neues Jahr!" zu wünschen, verbringen andere die Nacht in der Notaufnahme.

Daher appelliert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta an ihre Bürgerinnen und Bürger, grundsätzlich besonnen zu handeln, aufeinander zu achten und mit Feuerwerkskörpern richtig umzugehen, um Unfälle, Verletzungen und Brände zu vermeiden.

Ein ausführliches Informationsblatt zur sicheren Handhabung von Silvesterfeuerwerk kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/225-silvesterfeuerwerk/ bzw. https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/silvesterkracher-sicherer-umgang0/.

Zudem haben die Geschehnisse im Vechtaer Innenstadtbereich an Silvester 2022/2023 gezeigt, dass ein zu starker Alkoholkonsum eine ausgelassene Partystimmung plötzlich in Aggressivität umschlagen lassen kann.

Aus den Vorkommnissen des vergangenen Jahres haben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste zusammen mit den Verantwortlichen der Stadt und des Landkreises Vechta ihre Schlüsse gezogen:

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat für ein sicheres Silvester 2023/2024 den Streifendienst angemessen verstärkt, um den Feiernden einen möglichst friedlichen Jahreswechsel zu ermöglichen.

Und auch die Freiwillige Feuerwehr Vechta hat für die kommende Silvesternacht aus eigener Motivation heraus eine Einsatzbereitschaft eingerichtet. Das Vechtaer Feuerwehrhaus wird zum Jahreswechsel durchgehend mit Einsatzkräften besetzt sein, damit auf akute Lagen schnell reagiert werden kann. Das war in der Vergangenheit bislang ebenfalls nicht der Fall. Die Kameradinnen und Kameraden opfern dafür freiwillig ihre Freizeit.

Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sind wesentliche Komponenten, mit denen jeder von uns aktiv dazu beitragen kann, dass der 31. Dezember 2023 ein würdiger und friedlicher Jahreswechsel wird.

In diesem Sinne wünscht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta allen Bürgerinnen und Bürgern einen "Guten Rutsch ins Neue Jahr!"

