Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 04.06.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 03.06.2022 in der Zeit von 13:00-15:00 Uhr wurde bei einem PKW Citroen der linke Außenspiegel beschädigt. Dieser war auf der Bahnhofstraße Höhe der Hausnummer 12 auf dem Seitenstreifen abgeparkt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem PKW an dem Citroen vorbei, wobei sich die Außenspiegel berührt haben müssen. Der Spiegel des geparkten Fahrzeuges wurde hierbei beschädigt und der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Fahren ohne Versicherungsschutz sowie unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 03.06.2022 gegen 21:40 Uhr stellten zwei Beamte der Polizei Vechta während ihrer Streifentätigkeit in der Zitadelle einen 19-jährigen Vechtaer fest. Dieser führte einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, welcher nicht versichert ist. Auf Ansprache versuchte der junge Mann zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt werden. Neben des Pflichtversicherungsverstoßes besteht zudem der Verdacht, dass er 19-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren ist. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr

Am 03.06.2022, gegen 23:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Holdorfer, der mit seinem Pkw auf der Straße Osterort unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Gegen den Mann wird jetzt ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 04.06.2022, gegen 03:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen Werlter, der mit seinem Pkw auf der B69 in Richtung Calveslage unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem konnte im Fahrzeug ein Klemmleistenbeutel mit einer weißen Substanz festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,6 Promille, ein Drogenvortest verlief ebenfalls positiv hinsichtlich einer Beeinfluss durch Betäubungsmitteln. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vechta - Verdacht Trunkenheit im Verkehr

Am 04.06.2022, gegen 03:30 Uhr wird eine 42-jährige aus Stemwede kontrolliert, welche mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz am Bremer Tor rangierte. Aufgrund des auffälligen Verhaltens vor Ort wird ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Da dies abgelehnt wird, wird eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Goldenstedt - Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 03.06.2002, gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 34-jährige aus Goldenstedt mit ihrem PKW die Barnstorfer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass sie offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell